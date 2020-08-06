Як задекларувати громадянам доходи від продажу цінних паперів Суспільство | 05-08-2020, 11:29 0 87





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що порядок оподаткування інвестиційних доходів регулюється п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).



Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року (підпункт 170.2.1 статті 170 ПКУ).



Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 статті 170 ПКУ (крім операцій з деривативами).



Варто зауважити, що відповідно до п. п. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу, зокрема, дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, тобто у 2019 році – 2690 гривень.



Враховуючи наведене, платник податків – фізична особа за результатами року, у якому було здійснено продаж інвестиційних активів, зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи та додаток 1 та визначити фінансовий результат по операціях з інвестиційними активами.



Крім того, ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів: особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».