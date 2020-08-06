На понад 18 відсотків зросли податкові надходження до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Суспільство | 05-08-2020, 11:42 0 85



Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-червні 2020 року до Зведеного бюджету України сплатили 518,3 млн. грн. податкових платежів, що на 80,6 млн. грн., або на 18,4 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,1 відсотка.



Її найбільшими платниками є: ЛМКП «Львiвтеплоенерго», ПАТ «Львiвгаз», Вiдокремлений пiдроздiл «Добротвiрська Теплова Електрична Станція», ТОВ «Карпатський Вiтер», Відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» ПРАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», ТОВ «ЕКО-Оптіма», ЛКП «Залiзничнетеплоенерго», ТОВ «БеттерЕнерджiЮкрейн», ТОВ «Бориславська сонячна станція», КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької Мiської Ради, ТЗОВ «Енергiя-Новий Роздiл», ТОВ «Радехівська сонячна станція», ПП «ЕнергiяЗахiд», Структурна одиниця «Львiвенергоналадка» ПАТ «Львiвобленерго», ТОВ «Кастум», ТЗОВ «САНКОМ-ЛЬВIВ», КП «Стрийтеплоенерго».