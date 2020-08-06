Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, включатимуться до переліку підакцизних товарів Суспільство | 05-08-2020, 11:48 0 111



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з 01.01.2021 до переліку підакцизних товарів передбачено включення рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При цьому, відповідно до змін, внесених постановою Кабінету міністрів України від 27.07.2020 № 643 «Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України», ДПС відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснюватиме:

- ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом;

- ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

- організацію роботи, пов'язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю таких марок на ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

- заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу рідин, що використовуються в електронних сигаретах.



