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| Газета №35 (55) / 2014
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Майже 8 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків Львівщини до бюджетів усіх рівнів за 7 місяців 2020 року
|Суспільство | 05-08-2020, 12:34
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 7 907,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО). Це на 315,3 млн. грн., або на 4,2 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року (у січні-липні 2019 року − 7 591,7 млн. гривень).
Протягом липня 2020 року до бюджетів надійшло 1193,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 2,2 млн. грн., або 0,2 відс. більше, ніж у липні минулого року (1191,6 млн. гривень).
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