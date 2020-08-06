Майже 8 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків Львівщини до бюджетів усіх рівнів за 7 місяців 2020 року Суспільство | 05-08-2020, 12:34 0 109



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 7 907,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО). Це на 315,3 млн. грн., або на 4,2 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року (у січні-липні 2019 року − 7 591,7 млн. гривень).



Протягом липня 2020 року до бюджетів надійшло 1193,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 2,2 млн. грн., або 0,2 відс. більше, ніж у липні минулого року (1191,6 млн. гривень).