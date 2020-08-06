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Ще два дитячі садочки міста закрили через COVID-19
|Суспільство | 05-08-2020, 12:35
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|Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки.
«У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.
Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.
Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).
Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.
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