Ще два дитячі садочки міста закрили через COVID-19 Суспільство | 05-08-2020, 12:35 0 93 Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки.



«У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.



Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.



Нагадаємо, попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).



Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.





