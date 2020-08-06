Майже 982 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за сім місяців 2020 року Суспільство | 05-08-2020, 15:09 0 86



За сім місяців 2020 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до місцевих бюджетів майже 982 млн гривень, що на 69 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 262 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 690 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 164 млн гривень податку на прибуток підприємств, 36 млн гривень земельного податку, 60 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 17 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 9 млн гривень.









