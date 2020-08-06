З 01 серпня 2020 року програмні РРО в дії Суспільство | 05-08-2020, 15:21 0 89



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 серпня 2020 року запроваджено програмні реєстратори розрахункових операцій – це перший етап змін, передбачених законодавством щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.



Вже на сьогодні програмне рішення (ПРРО) ДПС стало доступним і на безкоштовній основі запропоноване для використання всім зацікавленим суб’єктам господарювання.



Його переваги:



· вільний вибір для суб’єктів господарювання;



· відсутність посередників (еквайєра, ЦСО);



· відсутність експертизи для комерційних ПРРО;



· пристосованість для будь-якого пристрою, що підтримує операційну систему WINDOWS.ANDROID;



· онлайн реєстрація в контролюючому органі;



· виключно електронний документообіг;



· безкоштовність (програмне рішення ДПС).



На сьогодні в ДПС організовано надання інформаційної підтримки (допомоги) платникам податків - користувачам ПРРО та АРІ фіскального сервера.



Для цього продовжено роботу кол-центру ДПС до 20 год. 00 хв., організовано роботу центрів обслуговування платників та кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у територіальних органах ДПС.



Підтримуються в актуальному стані матеріали банеру «Програмні РРО», створеного на веб-порталі ДПС, в якому розміщено інформацію, пов’язану із запровадженням, реєстрацією та застосуванням ПРРО (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).



Зокрема, в банері розміщено перелік посадових осіб для взаємодії з платниками під час впровадження безкоштовного програмного рішення ДПС та перелік посадових осіб територіальних органів ДПС, відповідальних за надання консультацій щодо застосування та впровадження ПРРО, форми ПРРО та покрокова інструкція щодо заповнення цих форм.



ДПС у Львівській області звертає увагу платників на те, що впровадження ПРРО не виключає застосування класичних касових апаратів. Це альтернатива, яка дозволяє з 1 серпня бізнесу обирати той пристрій, який є більш зручним для проведення розрахункових операцій – класичний та/або програмний РРО.



Другий етап впровадження нових правил проведення розрахункових операцій розпочнеться з 01 січня 2021 року. Саме з цього часу РРО застосовуватимуть суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки у сфері Інтернет-торгівлі, ресторанного господарства, ювелірній галузі, торгівлі побутовою технікою, медичних послуг, туризму, готелів, секонд-хенду.



Третій етап стартує з 01 квітня 2021 року, коли РРО використовуватимуть фізичні особи - підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і є платниками II, III та IV груп єдиного податку.



Тобто норми щодо обов’язкової фіскалізації наберуть чинності поступово – з 01.01.2021 та з 01.04.2021, тому суб’єкти господарювання, які на сьогодні ще не мають обов’язку застосовувати РРО/ПРРО, можуть долучитись до тестування ПРРО та можуть взяти участь у апробації роботи ПРРО та АРІ, оцінити їх функціонал та набути досвід щодо використання ПРРО.



Здійснити реєстрацію програмного РРО можна подавши реєстраційну заяву в електронній формі, скориставшись засобами Електронного кабінету, чи через Єдине вікно подання електронної звітності, використовуючи будь-яке наявне у платника податків програмне забезпечення, придатне для подання електронного документа до ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку.