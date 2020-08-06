Податкова міліція Львівщини під процесуальним керівництвом прокуратури області повернула в бюджет 3 мільйони гривень Суспільство | 05-08-2020, 17:16 0 82





Податковою міліцією Львівщини під процесуальним керівництвом прокуратури області викрито чергову схему ухилення від сплати податків керівником одного із підприємств, який, за версією слідства, укладав договори із неіснуючими фірмами.



Встановлено, що такі «фіктивні» фірми перерахували підприємству понад 20 млн.грн. за нібито придбані товари, які насправді реалізувались у крамницях за безконтрольну «тіньову» готівку та без відображення в обліку.



Як наслідок ‒ бюджет недоотримав понад 3 млн. грн. податків.



Однак, завдяки злагодженим діям прокурорів, слідчих та оперативників Головного управління ДФС у Львівській області бюджету повністю відшкодовано завдані збитки.



Кримінальне провадження скеровано до суду.