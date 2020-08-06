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НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ ДВІ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 06-08-2020, 10:00
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Військовослужбовці Держприкордонслужби надійно охороняють кордон від тютюнової контрабанди. Так, впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону завадили двом спробам незаконного переміщення сигарет через кордон.
Учора, у ході реалізації інформації щодо ймовірної протиправної діяльності військовослужбовці відділу «Тячів» спільно з персоналом оперативного -розшукового відділу виявили на березі річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, двох чоловіків з пакунками. Одного правопорушника наряд затримав, іншому вдалось втекти. Контрабандисти намагались доправити до сусідньої країни 8 ящиків у яких знаходилось 4 170 пачок сигарет. На затриманого чоловіка, складено адміннпротоколи про вчинені ним правопорушення, справу скеровано до суду.
Ще одного тютюнового контрабандиста прикордонники викрили цієї ночі в пункті пропуску «Дякове», у ході спільного з митниками огляду автомобіля «Мерседес Бенц» 2007 року випуску. Вказаним авто керував 40-річний громадянин України, який, прямуючи у зарубіжну поїздку, запакував тютюновими виробами порожнини розташовані під обшивкою заднього крила та стелі, а також повітряний фільтр. Зі сховків українця спільна оглядова група дістала 200 пачок сигарет різних марок. Автомобіль та сигарети у чоловіка вилучили, їх сума оцінки склала 277 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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