Громада міста висловлює співчуття родині Лідії Яриш Суспільство | 06-08-2020, 10:01 0 286 Стало відомо, що у смертельній ДТП загинула відома львівська тренерка Лідія Яриш. Громада міста Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Велике горе для родини, непоправна втрата для громади міста. Загинула сильна, щира і цілеспрямована жінка. Дякуємо за працю, будемо пам`ятати», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.



Як відомо, у Львові в ДТП 5 серпня на вулиці Замарстинівській загинула тренерка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 СКА Лідія Яриш.



Взимку Лідія Яриш отримала нагороду від Львівської міської ради у рамках програми підтримки успішних спортсменів і тренерів міста Львова.





