НА АЛІМЕНТИ ГРОШЕЙ НЕМАЄ, А НА ХАБАРІ Є Суспільство | 06-08-2020, 10:06 0 86

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Вже протягом тижня зафіксовано шість спроб давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Вчора, в автомобільному пункті пропуску «Шегині» громадянин України пропонував неправомірну вигоду у розмірі 1000 гривень, за безперешкодний перетин державного кордону на виїзд з України. Адже чоловік є боржником та не платить аліменти. Прикордонники від хабаря відмовились, та проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



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