Декларацію для отримання податкової знижки можна подати протягом усього 2020 року Суспільство | 06-08-2020, 10:40 0 81





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що якщо у Вас є підстави для нарахування податкової знижки, то декларацію можна подати в період до 31 грудня 2020 року.



Звертаємо увагу, що податкова знижка надається виключно фізичним особам, які не є суб'єктами господарювання. Фактично, це документально підтверджена сума витрат громадянина у зв'язку з придбанням товарів, робіт або послуг упродовж одного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати.



Витрати мають бути підтверджені платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо.



Для отримання податкової знижки особа має бути громадянином України, мати офіційне працевлаштування та отримувати «білу» заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб.



Податкова знижка ‒ це, по суті, повернення з бюджету частини сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб.



У випадку, якщо були виявлені документально підтверджені суми, що не були враховані при поданні річної податкової декларації, для реалізації свого права на податкову знижку платник податку може подати уточнюючу декларацію до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року, оскільки право на податкову знижку надається лише за наслідками звітного податкового року.