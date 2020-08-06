Понад 557 мільйонів гривень військового збору для підтримки українського війська сплатили до державної скарбниці платники податків Львівщини за сім місяців 2020 року Суспільство | 06-08-2020, 12:37 0 78









В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 557,1 млн. грн. військового збору для підтримки української армії. Це на 3,5 млн. грн., або на 0,6 відс. більше, ніж за той самий період минулого року (у січні-липні 2019 року – 553,6 млн. гривень).



Протягом липня 2020 року до державної скарбниці надійшло 84,5 млн. грн. військового збору. Такі надходження зменшились на 1,7 млн. грн. і склали 98 відс. від минулорічних за аналогічний період (у липні 2019 року – 86,2 млн. гривень).