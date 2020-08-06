До уваги мисливців області! Суспільство | 06-08-2020, 13:39 0 71



У другу суботу серпня (08.08.2020р., з 18.00 години) у Львівській області розпочинається полювання на мисливські види птахів.

Полювання – це один з активних видів дозвілля, який триває один сезон. Майже рік мисливці живуть в очікуванні відкриття полювання на пернатих, або як кажуть в побуті «полювання на качок». Серпневе відкриття полювання вважається святом для всіх мисливців, а в багатьох випадках для цілих мисливських сімей та їхніх рідних і близьких тому, що власне це полювання є наймасовішим і найбільш популярним та доступним для мисливського загалу.

У зв’язку з відкриттям сезону полювання нагадуємо мисливцям, які документи дають право на полювання:

- посвідчення мисливця;

- контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання на мисливський сезон;

- дозвіл на добування мисливських видів птахів (відстрільна картка);

- чинний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;

- паспорт на собак мисливських порід, у разі їх використання на полюванні.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Мисливцям, які бажають полювати, необхідно звертатися безпосередньо до користувачів мисливських угідь, які будуть реалізовувати відстрілочні карточки.

Просимо дотримуватись правил безпеки при проведенні полювання, пожежної безпеки і поводження з мисливською зброєю.



Ні пуху! Ні пера!

