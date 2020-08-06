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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги мисливців області!
|Суспільство | 06-08-2020, 13:39
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У другу суботу серпня (08.08.2020р., з 18.00 години) у Львівській області розпочинається полювання на мисливські види птахів.
Полювання – це один з активних видів дозвілля, який триває один сезон. Майже рік мисливці живуть в очікуванні відкриття полювання на пернатих, або як кажуть в побуті «полювання на качок». Серпневе відкриття полювання вважається святом для всіх мисливців, а в багатьох випадках для цілих мисливських сімей та їхніх рідних і близьких тому, що власне це полювання є наймасовішим і найбільш популярним та доступним для мисливського загалу.
У зв’язку з відкриттям сезону полювання нагадуємо мисливцям, які документи дають право на полювання:
- посвідчення мисливця;
- контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання на мисливський сезон;
- дозвіл на добування мисливських видів птахів (відстрільна картка);
- чинний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;
- паспорт на собак мисливських порід, у разі їх використання на полюванні.
Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.
Мисливцям, які бажають полювати, необхідно звертатися безпосередньо до користувачів мисливських угідь, які будуть реалізовувати відстрілочні карточки.
Просимо дотримуватись правил безпеки при проведенні полювання, пожежної безпеки і поводження з мисливською зброєю.
Ні пуху! Ні пера!
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