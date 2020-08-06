188 прикордонників у Кінологічному навчальному центрі присягнули на вірність українському народові Суспільство | 06-08-2020, 17:00 0 75



Сьогодні у Кінологічному навчальному центрі відбулася чергова церемонія складання Військової присяги.



188 юнаків присягнули на вірність українському народові.



Протягом місяця новобранці з різних областей нашої країни, які вирішили виконати свій обов’язок перед Батьківщиною, проходили підготовку на базі центру. І сьогодні, змужнілі і загартовані, вони зі зброєю в руках урочисто присягнули ніколи не зрадити Українському народові.



Військова присяга складається один раз на все життя, тому цей визначний день залишиться в пам’яті новоспечених прикордонників назавжди.



Завершився ритуал складання Військової присяги урочистим проходженням молодого поповнення.



Бути прикордонником – престижна та відповідальна справа, тож вітаємо молоде поповнення та бажаємо їм з честю і гідністю виконувати обов’язки з охорони державного кордону України.





