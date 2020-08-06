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188 прикордонників у Кінологічному навчальному центрі присягнули на вірність українському народові
|Суспільство | 06-08-2020, 17:00
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Сьогодні у Кінологічному навчальному центрі відбулася чергова церемонія складання Військової присяги.
188 юнаків присягнули на вірність українському народові.
Протягом місяця новобранці з різних областей нашої країни, які вирішили виконати свій обов’язок перед Батьківщиною, проходили підготовку на базі центру. І сьогодні, змужнілі і загартовані, вони зі зброєю в руках урочисто присягнули ніколи не зрадити Українському народові.
Військова присяга складається один раз на все життя, тому цей визначний день залишиться в пам’яті новоспечених прикордонників назавжди.
Завершився ритуал складання Військової присяги урочистим проходженням молодого поповнення.
Бути прикордонником – престижна та відповідальна справа, тож вітаємо молоде поповнення та бажаємо їм з честю і гідністю виконувати обов’язки з охорони державного кордону України.
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