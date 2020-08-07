Капітану затонулого танкера "Delfi" призначили покарання Суспільство | 07-08-2020, 02:26 0 95 Приморський районний суд Одеси засудив капітана затонулого в Одесі танкера "Delfi" до одного року обмеження волі.



Джерело: Думська



Дослівно: "Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" засудили до одного року обмеження волі. Цим же рішенням його звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін - один рік.



Відповідний вирок виніс Приморський районний суд сьогодні".



Передісторія:



22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілинутанкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня 2020 року судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.