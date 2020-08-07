Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей через вибух у Бейруті Суспільство | 07-08-2020, 10:18 0 56 Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування масштабного вибуху в порту Бейрута.



Джерело: агентство Associated Press із посиланням на свої джерела, "Радіо Свобода"



Деталі: Серед затриманих – генеральний менеджер порту Хассан Корайтем.



7 серпня слідчі збираються допитати його.



Центральний банк заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтема та очільника митного управління.







Передісторія:



4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут., пошкодивши будинки на відстані до 10 км. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, вибух забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 тисяч були поранені.

ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, 6 років зберігали без відповідних заходів безпеки.

Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.