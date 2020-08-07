Нововведення Закону№466: оподаткування спрощеної та загальної системи оподаткування Суспільство | 07-08-2020, 11:01 0 53

Головне управління ДПС у Львівській області інформує щодо змін, внесених до Податкового кодексу України, запроваджених Законом України від 16 січня 20020 року №446-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» щодо оподаткування на спрощеній та загальній системах оподаткування. Так, відповідно до Закону №466-IX:



– виключено вантажні авто з об'єктів, які не підлягають амортизації фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування;



– зменшено з 15-ти до 10-ти днів строк, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% + 20% ПДВ;



– обмежено поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;



– визначено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.