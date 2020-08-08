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Понад 1,2 мільярда гривень єдиного податку сплатили підприємці до місцевих бюджетів Львівщини за сім місяців 2020 року
|Суспільство | 07-08-2020, 14:36
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Протягом січня-липня 2020 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 1 207,1 млн. грн. єдиного податку. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на 125,8 млн. грн., або на 11,6 відс. (у січні-липні 2019 року – 1081,3 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
В липні 2020 року до місцевих скарбниць Львівщини надійшло 193,9 млн. грн. єдиного податку від фізичних осіб – підприємців. Це на 16,2 млн. грн., або на 9,1 відс. більше, ніж у липні 2019 року (177,7 млн. гривень).
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