Близько 7,5 мільярда гривень за сім місяців 2020 року сплатили до державної казни платники податків Львівщини Суспільство | 07-08-2020, 14:37 0 85









«До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 7 492,5 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти того самого періоду минулого року до бюджету надійшло на 151,9 млн. гривень, або на 2,1% більше» − повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Комендат.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів та рентних платежів. По податку на додану вартість надійшло на 347,7 млн. грн., або на 13,6 % більше, по податку на прибуток від підприємств надійшло на 180 млн. грн., або на 13,7 % більше, по податку на доходи фізичних осіб на 71,7 млн. грн., або на 4,3 % більше, військового збору надійшло на 8,7 млн.грн., або на 1,6 відс. більше.



«Головне управління ДПС у Львівській області вдячне кожному платнику за сплачені вчасно та в повному обсязі податки, збори та обов’язкові платежі. В умовах карантинних обмежень мешканці Львівщини сумлінно виконують свій конституційний обов’язок, відповідальні та добросовісні» − резюмував Ігор Комендат.