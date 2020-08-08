Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прирівнюється до податкової декларації Суспільство | 07-08-2020, 15:05 0 70

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що наразі розрахунки (у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.

Відповідні зміни внесено до ст. 46 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Податковою декларацією, розрахунком є документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання.

При цьому, зокрема, фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є додатком до розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі – розрахунок) та його невід’ємною частиною (абзац третій п. 46.2 ст. 46 ПКУ).

Розрахунок складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені ст. 49 Кодексу (абзац шостий п. 46.2 ст. 46 ПКУ).



Довідково: з особливостями адміністрування частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку, отриманих господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі та державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями можна ознайомитись за посиланням:

https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi/2020-rik/74591.html

