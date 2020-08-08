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Самбірські прокурори передали до суду справу щодо жорстокого нападу на 59-річного жителя с.Корналовичі
|Суспільство | 07-08-2020, 17:09
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Ідеться про випадок, який трапився в кінці травня в с.Корналовичі Самбірського району. Раніше судимий 28-річний чоловік, перебуваючи ще на іспитовому терміні, у стані алкогольного сп’яніння напав з сокирою на 59-річного батька своєї співмешканки.
Внаслідок удару обухом, потерпілий отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні переломи лобної, виличної та носової кісток.
Дії нападника кваліфікують за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось слідчими поліції під процесуальним керівництвом Самбірської місцевої прокуратури, завершено. Обвинувальний акт передано до суду.
У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує до 8 років ув’язнення.
Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
https://bitly.su/YpxSF
Пресслужба прокуратури Львівської області
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