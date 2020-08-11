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Поліція досі не перевірила спецтехнікою на "прослушку" квартиру журналіста "Схем"

Суспільство | 10-08-2020, 09:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    
За два дні з моменту відкриття кримінального провадження щодо ймовірного прослуховування журналіста-розслідувача програми "Схеми" Михайла Ткача поліція один раз оглянула місце подій, але без використання спеціальної техніки. Проте, за допомогою викрутки, слідчий "знайшов" три отвори на горищі, що ведуть до помешкання журналіста.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Пряма мова: "У місці на стелі, де Михайло виявив підозрілий отвір знаходиться горище. На підлозі горища, заваленій уламками старого шиферу та сміттям - ми звернули увагу на пляму з білого матеріалу, який візуально відрізняється від іншого покриття і виглядає свіжішим. Вона була саме в тому місці - де дірка у стелі".

Деталі: За наполяганням адвоката, слідчий зняв весь шар підозрілого покриття. Виявилось, що таких отворів аж три. "Всі однакового діаметру. У кожному – шматок вати. У всі три отвори проволка опускалась доволі глибоко - але не "показувалась" у стелі кухні, а схоже "загиналась" у порожнині між перекриттям. У отвори на горищі один за одним почали лити воду – і вона почала протікати з отвору у стелі Михайла.

Повідомляється, хоча на місце подій і приїжджала лише єдина група, та й ту "довелось буквально вмовляти подивитись що під цим шаром – це ускладнювалось тим, що вони були технічно не підготовленими".

Огляд місця завершився о шостій годині вечора суботи. З того часу приміщення ніхто не контролює, а поліція хоч і має відповідну техніку для перевірки квартири так її до житла Ткача не довезла.

Передісторія:

Зранку 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Пізніше поліція повідомила, що розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".
Останні розслідування Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".
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