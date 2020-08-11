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На Донбасі 15 день немає втрат та поранень – ООС
|Суспільство | 10-08-2020, 09:23
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|9 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню та домовленості Тристоронньої контактної групи.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Ворожі провокації були зафіксовані біля Новозванівки, Мар’їнки та Трудівське. Російські найманці використовували стрілецьку зброю, з якої вели неприцільні постріли. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Проте подавили безпілотник російського виробництва типу "Орлан-10", який літав над перетином лінії розмежування.
"П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", – підсумували у штабі.
Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням".
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