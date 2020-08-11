Майже 8,1 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині у січні-липні 2020 року Суспільство | 10-08-2020, 10:20 0 93





«Протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 8094,7 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-липнем 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 271,1 млн. грн., або на 3,5 відсотка» − констатував начальник Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Комендат.



Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:



- податок на доходи фізичних осіб з його часткою у надходженнях до місцевих бюджетів близько 65 відсотків. Його надійшло на 147,4 млн. грн., або на 2,9 відс. більше, ніж у січні-липні 2019 року;



- єдиний податок з часткою 17,5 відс. Його надійшло на 124,0 млн. грн., або на 9,6 відс. більше;



- плата за землю з часткою 7,8 відс. Її надійшло на 39,7 млн. грн., або на 5,9 відс. менше;



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з часткою 2,4 відс. Надходження цього податку зросли на 5,1 млн. грн., або на 2,7 відс. проти січня-липня 2020 року.



У липні 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1254,8 млн. гривень. Проти липня 2019 року такі надходження збільшились на 23,7 млн. грн., або на 1,9 відсотка.



«Збільшення доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах під час пандемії відбувається завдяки сумлінності платників податків, підвищенню зацікавленості органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації у цьому та ефективності адміністрування податків і зборів. Це, в свою чергу, якісно покращує життєве середовище для мешканців громад, сприяє створенню реальних умов для всебічного розвитку територій та людських ресурсів, формуванню засад дієвого місцевого самоврядування» − підкреслив Ігор Комендат.