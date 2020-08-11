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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ КОНТРАБАНДИСТАМ ПЕРЕПРАВИТИ СИГАРЕТИ
|Суспільство | 10-08-2020, 11:17
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П’ять ящиків сигарет виявили сьогодні над ранок прикордонники Мукачівського загону.
Патрулюючи ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд відділення «Великий Бичків» помітив двох невідомих осіб, які несли пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників припинити правопорушення контрабандисти проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та втекли.
Зловмисники планували перемістити до сусідньої Румунії пакунки з 2580 пачками сигаретами. Виявлений тютюн військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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