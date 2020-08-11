ІЗ АФРИКИ ДО ЄС. НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ АЛЖИРЦІВ Суспільство | 10-08-2020, 11:19 0 90



Двох подорожувальників із Африки затримали прикордонники біля кордону з Польщею.

Так, у минулі вихідні прикордонники відділу «Нісмичі» Львівського загону помітили біля кордону таксі. На запитання прикордонників про мету перебування біля кордону, водій розповів, що щойно підвіз іноземця. Невдовзі прикордонники виявили та затримали чоловіка. Він повідомив прикордонникам, що є громадянином Алжиру.

А сьогодні вночі прикордонники відділу «Смільниця» цього ж загону затримали ще одного алжирця. Чоловік у темряві пробирався до Польщі поза пунктами пропуску. Як з’ясувалося, кілька років тому в Україну він приїхав навчатися в одному з українських вишів.

Іноземців доставлено до прикордонних підрозділів для проведення перевірочних заходів та прийняття правових рішень щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Водія таксі за перевезення особи у прикордонній смузі без документів притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП.



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