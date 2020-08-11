Понад 7,5 мільярда гривень єдиного внеску сплатили роботодавці та самозайняті особи Львівщини до соціальних фондів за сім місяців 2020 року Суспільство | 10-08-2020, 12:06 0 102





Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні-липні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 7545,2 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до соціальних фондів на Львівщині. Це на 153,8 млн. грн., або на 2,1 відс. більше, ніж у січні-липні 2019 року (7391,4 млн. гривень).



У липні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 1116,4 млн. грн., що на 2,0 млн. грн., або на 0,2 % менше, ніж у тому ж місяці торік (у липні 2019 року − 1018,4 млн. гривень).