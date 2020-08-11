Прокурори Стрийщини обвинувачують місцевого мешканця у підробленні дипломатичних номерних знаків для Hummer H3 Суспільство | 10-08-2020, 13:48 0 154

Ідеться про 53-річного мешканця Стрия, який у 2017 році придбав автомобіль Hummer H3 на іноземній реєстрації, почав готувати документи для його розмитнення, проте, виявив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє. Аби не оплачувати за розмитнення автомобіля, чоловік замовив виготовлення підробленого свідоцтва українського Посольства на Інтернет-сайті.



В результаті, обвинувачений отримав замовлене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та дипломатичний номерний знак. При цьому власник автомобіля не був представником дипломатичної установи, однак розраховував, що автомобіль з такими номерами зупиняти для перевірки документів не будуть.



Проте згодом, при зупинці авто працівниками поліції та на вимогу пред'явити документи на автомобіль, обвинувачений надав їм підроблене свідоцтво про реєстрацію.



Дії обвинуваченого кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України (пособництво у підроблені офіційного документу та використання завідомо підробленого документу)



На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Стрийської місцевої прокуратури, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду 3 серпня.



У разі доведення провини, максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, обмеження волі на строк до двох років.



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Пресслужба прокуратури Львівської області