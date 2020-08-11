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Заповнюємо звітність з плати за землю без помилок

Суспільство | 10-08-2020, 14:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС, у зв’язку з виявленням помилок при складанні Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2020 рік, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 №560 (в редакції наказу Мінфіну від 23.01.2017 №9) (далі - Декларація), звертає увагу, що Декларація заповнюється з урахуванням приміток.
У разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, у разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:
у колонці 2 вказаних розділів зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548, та має відповідати документам, що засвідчують/ підтверджують право власності/користування земельними ділянками, договору оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності (арабськими цифрами у форматі XX.XX).
у колонці 3 розділу І зазначається вид права на земельну ділянку: або 1 - власність; або 2 - постійне користування. У колонці 3 розділу ІІ вказується дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності.
у колонках 4-6 розділу І (послідовність цифр, букв, дата) вказується інформація з документів, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.
у колонках 3-6 розділу II (послідовність цифр, дата) вказується інформація з договорів оренди земельних ділянок державної або комунальної власності.
У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в т. ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4-6 розд. І та колонки 3-6 розд. II заповнюються аналогічно.
у колонці 7 вказаних розділів зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000) у разі наявності;
у колонці 8 вказаних розділів зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками); у колонці 9 вказаних розділів зазначається площа земельної ділянки в кв.м (з двома десятковими знаками). При цьому не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру.
у колонці 10 вказаних розділів зазначається нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) в гривнях (з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;
у колонці 11 розділу І зазначається нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в гривнях (з двома десятковими знаками) - для земель де не проведена нормативна грошова оцінка;
значення Усього колонки 17 розділу І та значення Усього колонки 12 розділу II  повинні відповідати значенню колонки 3 рядка 3 розділу III.
Податкова декларація містить обов'язкові реквізити (п.48.3 ст.48 Кодексу). При цьому коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма Декларації додатково може містити такий обов'язковий реквізит як код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (п.48.4 ст.48 Кодексу). Внаслідок подання Декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі до платника застосовуються штрафні санкції відповідно до ст.120 Кодексу.
Отже, Західне управління Офісу великих платників податків ДПС рекомендує платникам плати за землю скористатися вищенаведеною інформацією та перевірити дані, зазначені у Деклараціях.
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