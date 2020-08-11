Парфуми світових брендів та прилади для вимірювання концентрації глюкози в біологічних рідинах ввозили як особисті речі Суспільство | 10-08-2020, 16:23 0 89



Сьогодні, 10.08.2020, у пункті пропуску «Шегині - Медика» працівники Галицької митниці вилучили 32 шт. глікогенів та понад півсотні парфум відомих брендів. Водії двох мікроавтобусів, як і пасажири, які їхали в них задекларували особисті речі. Однак під час огляду транспортних засобів серед багажу митники виявили пакунки, в яких містились незадекларовані товари. Водії визнали, що товари належать їм. Стверджувати, що це їх особисті речі не стали, адже згідно ст. 370 Митного кодексу України до особистих речей належать:

- товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

- індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні.

Відтак за цими фактами працівники митниці склали протоколи про порушення митих правил за ст. 472 МКУ. Незадекларовані товари вилучено. їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

