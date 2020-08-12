Працівники Галицької митниці вилучили 120 пар спортивного взуття Суспільство | 11-08-2020, 09:56 0 98

Товар відомої американська компанії намагався ввезти в Україну 52-річний мешканець Чернівецької області через пункт пропуску «Шегині - Медика». Як водій мікроавтобуса він перетинав кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Однак під час митного огляду транспортного засобу в багажному відділенні митники виявили сумки з чоловічим та жіночим взуттям. За попередньою оцінкою, їх вартість понад 150 тис. грн.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено.

