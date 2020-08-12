Штаб ООС і надалі звітує про тишу на Донбасі Суспільство | 11-08-2020, 09:59 0 111 10 серпня російські найманці один раз порушили режим припинення вогню біля Красногорівки. В штабі запевняють, що ситуація контрольована, а домовленості працюють.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням".



Деталі: Порушення біля Красногорівки зафіксовано із стрілецької зброї. Військове керівництво запевняє, що вогонь був неприцільний та не ніс загрози українським захисникам. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.



Нагадаємо:



Режим припинення вогню на Донбасі в цілому витримується, з 27 липня в Об’єднаних силах України немає бойових втрат.