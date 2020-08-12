В Україні знову прогнозують грози Суспільство | 11-08-2020, 10:33 0 117 Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 11 серпня.



Джерело: сайт ДСНС



Дослівно: "11 серпня вдень у північних, західних та центральних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: Також дощі і грози очікуються у Києві та Київській області.