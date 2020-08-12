ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН - НЕ МІСЦЕ ДЛЯ КОРУПЦІЇ! Суспільство | 11-08-2020, 10:33 0 108



Корупція - беззаперечне зло. Боротьба з корупційними проявами є одним з пріоритетних завдань Держприкордонслужби. В прикордонному відомстві успішно застосовується весь практичний інструментарій антикорупційної мотивації та превенції корупційних проявів серед персоналу.



Зокрема, в Мукачівському прикордонному загоні проводяться бесіди та тематичні заходи з військовослужбовцями щодо неприпустимості порушення законодавства під час виконання службових обов’язків та невідворотності покарання за вчинення злочинів. Такі заходи приносять гарні результати, адже формують у персоналу нульову толерантність до корупції. Тільки за останній тиждень прикордонники припинили 8 спроб надання неправомірної винагороди.



Схилити військовослужбовців до прийняття незаконних рішень намагались громадяни України, Угорщини, Румунії та Сербії. Майже у всіх випадках подорожуючі хотіли уникнути самоізоляції.



На протизаконні пропозиції громадян прикордонники відповідали категоричними відмовами, а про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» було проінформовано співробітників поліції.



Керівництво Мукачівського прикордонного загону вкотре звертається до учасників міжнародного руху з проханням не порушувати чинне законодавство України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону