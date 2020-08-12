За сім місяців 2020 року платники податків на Львівщині сплатили до державного бюджету 2,9 мільярда гривень податку на додану вартість Суспільство | 11-08-2020, 12:29 0 119



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у липні 2020 року надійшло на 1,4 відс. податку на додану вартість від запланованого більше. Надходження склали 395,3 млн. гривень. Це на 20,7 млн. грн., або на 5,0 відс. більше, ніж у липні 2019 року та на 14,2 млн. грн., або на 3,7 відс. більше, ніж у минулому місяці поточного року (381,1 млн. гривень).



При цьому обсяги оподатковуваних операцій в липні 2020 року − 19697,6 млн. грн. зменшилися на 1 609,6 млн. грн., або на 7,6 відс. проти того ж періоду минулого року (21 307,2 млн. грн.) та на 455,5 млн. грн., або 2,3 відс. менше, ніж у червні 2020 року (20 153,1 млн. гривень).



Протягом січня-липня 2020 року надійшло 2 909,1 млн. грн., що на 1,7 відс. менше від запланованого (2959,8 млн. гривень) та на 199,6 млн. грн., або на 7,4 відс. більше, ніж за 7 місяців 2019 року (2 709,5 млн. гривень).