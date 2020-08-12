Прокурори оголосили підозру імовірному крадієві з Луганщини Суспільство | 11-08-2020, 18:33 0 101



Йдеться про випадок, який трапився в кінці липня по вул.Городоцькій у Львові. Дочекавшись, коли стемніє, чоловік розбив вікно магазину (вітрину) та вкрав портативну Bluetooth-колонку, вартістю 1092 грн.







Практично відразу після скоєного, підозрюваного затримали. Ним виявився раніше судимий 29-річний уродженець м. Рубіжне, Луганської області. Раніше чоловіка уже 7 разів притягували до кримінальної відповідальності, в тому числі за крадіжки, розбої та грабежі.







Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) і за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 йому оголосили підозру.







Тепер молодику загрожує покарання від 3 до 6 років позбавлення волі.







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Пресслужба Прокуратури Львівської області