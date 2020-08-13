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ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН - НЕ МІСЦЕ ДЛЯ КОРУПЦІЇ!

Суспільство | 12-08-2020, 09:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 146 146    

Упродовж двох діб, в пунктах пропуску «Рава – Руська»», «Шегині», «Краківець» та «Грушів» Львівського прикордонного загону подорожуючі пропонували прикордонникам 50 та 20 доларів США, 10 євро, та тричі по 400 грн неправомірної вигоди. Грошові винагороди пропонували громадяни України та іноземці за безперешкодний перетин державного кордону без проходження обсервації та за відсутність  страхового поліса. Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону НАПОЛЕГЛИВО звертається до усіх учасників руху – НЕ ПОРУШУЙТЕ чинного законодавства України та НЕ НАМАГАЙТЕСЯ втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини
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