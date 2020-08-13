Платники податків Львівщини сплатили майже на 14 відсотків більше податку на прибуток підприємств за сім місяців 2020 року Суспільство | 12-08-2020, 12:51 0 99





В липні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 35,9 млн. грн. податку на прибуток підприємств. Такі надходження залишились на тому ж рівні, що і у липні минулого року (35,9 млн. грн.), проте на 10,0 млн. грн., або на 21,8 відс. зменшилися проти липня 2018 року (45,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Протягом січня-липня 2020 року до державної казни надійшло 1491,6 млн. грн. податку на прибуток, що на 180,1 млн. грн., або на 13,7 відс. більше проти того самого періоду 2019 року (1311,5 млн. грн.) та на 676,2 млн. грн., або на 82,9 відс. більше порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року (815,4 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: СП ,,Львів-Трейдінг”, ПрАТ ,,Компанія Ензим”, ПП ,,Автотранском”, ТОВ ,,Софтсерв індустрія”, ТОВ ,,Софтсерв-девелопмент”, ТОВ ,,Софтсерв інновації”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Орісіл-фарм”, ТзОВ ,,Сокме”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ТОВ ,,Тетафарм”.