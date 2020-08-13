|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Досі не користуєтесь програмними РРО, можливо час спробувати?
|Суспільство | 12-08-2020, 12:51
| 0 90
|
Західне управління Офісу великих платників податків ДПС наголошує, що з 01.08.2020 кожен суб’єкт господарювання може обрати який РРО йому зручніше використовувати під час здійснення розрахункових операцій – класичний апарат чи програмний РРО, що встановлюється на гаджети.
Вже на сьогодні ми маємо розроблене програмне рішення ДПС – доступне кожному на безкоштовні основі, розміщене за посиланням:
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/
Здійснити реєстрацію програмного РРО можна в електронному вигляді застосовуючи Електронний кабінет або через Єдине вікно подання електронної звітності (код форми J/F 136602).
Передача даних від програмних РРО до фіскального сервера здійснюється засобами комунікацій з використанням кваліфікованого електронного підпису або печатки. Безкоштовно електронні підписи та печатки можна отримати у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Роз’яснення щодо отримання кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток для програмних РРО розміщені у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/elektronni-dovirchi-poslugi/.
Для надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, які розпочинають застосовувати програмні РРО, роботу Контакт-центру ДПС подовжено до 20 год. 00 хв. У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном 0 800 501 007. Зауваження/пропозиції щодо функціоналу Фіскального сервера, його АРІ та безкоштовних програмних РРО можна направляти на адресу: prro@tax.gov.ua.
Платники Західного управління Офісу великих платників податків ДПС можуть звертатися з питаннями щодо реєстрації програмних РРО за телефоном 0322973572 та 0972225866.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Червоноградця судитимуть за побиття малолітньої доньки...
|13-08-2020, 01:06
| >>>
|На Львівщині прокурори через суд розірвали договір оренди між Ходорівською мерією та підприємством-боржником...
|13-08-2020, 01:05
| >>>
|Досі не користуєтесь програмними РРО, можливо час спробувати?...
|12-08-2020, 12:51
| >>>
|Платники податків Львівщини сплатили майже на 14 відсотків більше податку на прибуток підприємств за сім місяців 2020 року...
|12-08-2020, 12:51
| >>>
|Для списання боргу з єдиного соціального внеску заяву ФОПам, які не отримували доходи, слід подати не пізніше 31 серпня 2020 року...
|12-08-2020, 10:56
| >>>
|ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН - НЕ МІСЦЕ ДЛЯ КОРУПЦІЇ!...
|12-08-2020, 09:23
| >>>
|На Донбасі зафіксували два порушення режиму "тиші" – ООС...
|12-08-2020, 09:07
| >>>
|