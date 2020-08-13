На Львівщині прокурори через суд розірвали договір оренди між Ходорівською мерією та підприємством-боржником Суспільство | 13-08-2020, 01:05 0 70

Ідеться про укладений між Ходорівською міською радою та селянським господарством договір оренди 1,1756 га землі, вартість якої майже 800 тис грн.

Прокурори з’ясували, що вказане фермерське господарство заборгувало мерії значну суму за оренду, яку тривалий час взагалі не сплачувало.

Це і стало підставою для втручання відомства.

Прокурори підготували позов до суду, з метою розірвання збиткового договору та повернення земельної ділянки до комунальної власності.

Так, цьогоріч, 6 серпня, Господарський суд Львівської області задоволив позовні вимоги прокуратури та зобов’язав підприємство повернути територію у комунальну власність та, крім цього, розірвати договір оренди.

На цей час вживаються заходи для фактичного повернення землі у розпорядження територіальної громади Ходорова.



Пресслужба Прокуратури Львівської області