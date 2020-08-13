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Червоноградця судитимуть за побиття малолітньої доньки
|Суспільство | 13-08-2020, 01:06
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Ідеться про інцидент, який стався у червні цього року на Львівщині.
Досудовим розслідування встановлено, що 44-річний мешканець Червонограда під час чергової сварки з родичами, підійшов до своєї 12-річної доньки та вдарив у голову, завдавши дитині фізичний біль.
Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.126 КК України (побої і мордування).
Наразі досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, завершено, а обвинувальний акт скеровано прокурорами до суду.
У разі доведення вини, фігуранту загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 200 годин громадських робіт чи виправні роботи на строк до 1 року.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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