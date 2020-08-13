Червоноградця судитимуть за побиття малолітньої доньки Суспільство | 13-08-2020, 01:06 0 63



Ідеться про інцидент, який стався у червні цього року на Львівщині.

Досудовим розслідування встановлено, що 44-річний мешканець Червонограда під час чергової сварки з родичами, підійшов до своєї 12-річної доньки та вдарив у голову, завдавши дитині фізичний біль.

Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.126 КК України (побої і мордування).

Наразі досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, завершено, а обвинувальний акт скеровано прокурорами до суду.

У разі доведення вини, фігуранту загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 200 годин громадських робіт чи виправні роботи на строк до 1 року.



Пресслужба Прокуратури Львівської області