ПОЗАШЛЯХОВИК З СИГАРЕТАМИ ТА ДВОХ КОНТРАБАНДИСТІВ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 13-08-2020, 09:21 0 74

Позашляховик марки «Jeep» запакований контрабандним тютюном, затримали учора прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону поблизу українсько-угорського кордону.



Під час патрулювання прикордонний наряд помітив транспортний засіб, що рухався до держрубежу. Законні вимоги військовослужбовців кермувальник авто на номерах іноземної реєстрації проігнорував та припинив рух лише після попереджувальних пострілів. В авто окрім водія знаходився ще один чоловік, обидва громадяни України. Також у позашляховику прикордонники виявили пакунки з тютюновими виробами. Правопорушники планували перемістити до Угорщини через водний канал "Ботар" 14,5 ящиків з 7250 пачками безакцизних сигарет.



Авто контрабандистів та сигарети доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи про вчинені ними правопорушення, справу скеровано до суду.



Крім того, тепер нашим співвітчизникам загрожує й кримінальна відповідальність за злочин передбачений ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".