Прокурори скерували до суду справу щодо мешканця м.Жовкви за збування «Метадону» та «Амфетаміну» Суспільство | 13-08-2020, 09:25 0 101

Ідеться про 33-річного жовківчанина, який неодноразово збував наркотичний засіб «Метадон» та психотропну речовину «Амфетамін» наркозалежним особам Жовківщини.



В ході досудового розслідування, проведеного під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, задокументовано низку епізодів збуту наркотиків.



Дії фігуранта кваліфіковано за ч.ч.1.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин).







В разі доведення його провини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



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Пресслужба Прокуратури Львівської області