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Прокурори скерували до суду справу щодо мешканця м.Жовкви за збування «Метадону» та «Амфетаміну»
|Суспільство | 13-08-2020, 09:25
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Ідеться про 33-річного жовківчанина, який неодноразово збував наркотичний засіб «Метадон» та психотропну речовину «Амфетамін» наркозалежним особам Жовківщини.
В ході досудового розслідування, проведеного під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, задокументовано низку епізодів збуту наркотиків.
Дії фігуранта кваліфіковано за ч.ч.1.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин).
В разі доведення його провини, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
https://bitly.su/DqhdwL
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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