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Прокурори обвинувачують мешканку с.Хлівчани у незаконному вирощуванні 4510 рослин маку

Суспільство | 13-08-2020, 09:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    


Ідеться про жінку з с.Хлівчани Сокальського району, у якої у липні цього року виявили та вилучили 4510 рослин снодійного маку.

Така кількість рослин є рекордною у цьому регіоні та у понад 9 разів перевищує кількість рослин згідно ч.2 ст.310 КК України.

На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, завершено.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

https://bitly.su/y03Z

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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