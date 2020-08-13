Прокурори обвинувачують мешканку с.Хлівчани у незаконному вирощуванні 4510 рослин маку Суспільство | 13-08-2020, 09:26 0 115



Ідеться про жінку з с.Хлівчани Сокальського району, у якої у липні цього року виявили та вилучили 4510 рослин снодійного маку.



Така кількість рослин є рекордною у цьому регіоні та у понад 9 разів перевищує кількість рослин згідно ч.2 ст.310 КК України.



На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Червоноградської місцевої прокуратури, завершено.



Обвинувальний акт скеровано до суду.



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Пресслужба Прокуратури Львівської області