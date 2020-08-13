З початку 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 64,5 мільйона гривень екологічного податку Суспільство | 13-08-2020, 12:19 0 73



Протягом липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 0,7 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 0,1 млн. грн.), що на 0,1 млн. грн. більше порівнюючи з тим самим періодом минулого року (у липні 2019 року – 0,6 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини у липні 2020 року надійшло від платників податків 0,7 млн. грн. екологічного податку, що на 0,3 млн. грн. більше проти того ж періоду 2019 року (у липні 2019 року – 0,4 млн. гривень).



Протягом січня-липня 2020 року платниками податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 38,4 млн. грн. екологічного податку, що на 2,5 млн. грн. менше проти аналогічного періоду 2019 року (у січні-липні 2019 року – 40,9 млн. гривень).



До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини сплачено 26,1 млн. грн. екологічного податку, що на 10,3 млн. грн. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-липні 2019 року – 36,4 млн. гривень).