Великі платники Заходу сплатили 4 мільярди гривень ЄСВ та 920 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 13-08-2020, 12:26 0 89





У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за сім місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 4 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 400 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 700 мільйонів гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За сім місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 920 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 690 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львівщини, а 230 мільйон гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.

