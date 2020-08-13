Платники міста Києва можуть отримати консультації з питань реєстрації та обліку ПРРО Суспільство | 13-08-2020, 16:12 0 72





Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що з 1 серпня 2020 року представникам бізнесу надана можливість обирати той пристрій, який є більш зручним для проведення розрахункових операцій – класичний та/або програмний РРО (ПРРО).

З метою інформування платників податків – користувачів ПРРО та АРІ фіскального сервера, на вебпорталі ДПС створено банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/), в якому розміщено інформацію, пов’язану із запровадженням, реєстрацією та застосуванням ПРРО.

Контактні дані, за якими платники міста Києва можуть отримати консультації з питань реєстрації та обліку ПРРО розміщено на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві за посиланнями:

https://kyiv.tax.gov.ua/kontakti/;

https://kyiv.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/67502.html

