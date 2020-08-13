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З початку року до місцевого бюджету надійшло 34093,9 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління

Суспільство | 13-08-2020, 16:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – липня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 34093,9 тис.грн. податку на нерухоме майно.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 11628,3 тис.грн. податку на нерухоме майно.
Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 856824,3 тис грн податку на доходи фізичних осіб
За січень – липень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 856824,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 134916,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Понад 201 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління
З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 201870,7 тис.грн. податку на прибуток підприємств.
У липні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 6628,3 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за січень – липень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 251650,1 тис грн єдиного податку
За січень – липень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 251650,1 тис. грн. єдиного податку. У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 36658,3 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 127353,3 тис грн військового збору
Протягом січня – липня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 127353,3 тис. грн. військового збору.
У липні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 20952,7 тис. грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 29,4 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету
За січень – липень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 29403,5 тис. грн. акцизного податку.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 11628,3 тис. грн. акцизного податку.

До державного бюджету від платників податків Галицького управління надійшло понад 1 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
За січень – липень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, перерахували до державного бюджету України 1274,7 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 101,9 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло майже 4,6 млн гривень
Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – липня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 46528,4 тис. гривень. У липні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 342,4 тис. гривень.

6562 адміністративних послуг отримали за січень – липень 2020 року платники податків
Галицького управління
За січень – липень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 5677 адміністративних послуг, а саме:
- 2848 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 491 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 423 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;
- 865 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;
- 434 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки;
-1501 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Понад 566 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління
Суб’єкти господарювання у січні – липні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 566587,4 тис. грн. податку на додану вартість.
У липні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 81680,2 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 199938,1 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

До місцевого бюджету, що обслуговуються Галицьким управлінням ГУ ДПС у Львівській області надійшло понад 6 млн гривень плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію
Протягом січня – липня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 7231,5 тис. грн плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 765,3 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи та плати за державну реєстрацію.

Понад 50 мільйонів гривень плати за землю перерахували з початку року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області
За січень – липні 2020 року землекористувачі, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області спрямували до місцевих бюджетів 60697,2 тис. грн плати за землю.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 10504,4 тис. грн. плати за землю.
Нагадаємо, що плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності.

До місцевого бюджету Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області
надійшло місцевих податків і зборів понад 8 млн гривень
Протягом січня – липня 2020 року від платників податків які перебувають на обліку Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів надійшло 8178,6 тис грн., а саме:
збір за місця для паркування транспортних засобів 5267,6 тис грн.
туристичний збір 2911,1 тис.грн.
У липні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 900,2 тис грн., а саме:
збір за місця для паркування транспортних засобів 875,9 тис грн.
туристичний збір 24,3 тис.грн.
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