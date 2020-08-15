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Британія запроваджує 14-денний карантин для приїжджих з Франції і 5 інших країн

Суспільство | 14-08-2020, 11:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    
Велика Британія з суботи запровадить 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з Франції, тому що рівень зараження коронавірусом там занадто високий.
Британія запроваджує 14-денний карантин для приїжджих з Франції і 5 інших країн
Про це заявив у четвер міністр транспорту Британії Грант Шеппс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд, побоюючись другої хвилі нового коронавірусу, також включив Нідерланди, Мальту і три інші країни в свій карантинний список. Іспанія та Бельгія вже були додані туди в попередні тижні.

"Дані показують, що нам потрібно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, острови Теркс і Кайкос і Арубу з нашого списку туристичних коридорів, щоб знизити рівень інфікування", - сказав Шеппс.

"Якщо ви прибудете до Британії після 4 ранку суботи з цих пунктів призначення, вам потрібно буде самоізолюватися протягом 14 днів" – додав він.

Франція повідомила про більш ніж 2500 нових інфекцій COVID - 19 у другий день поспіль у четвер, такий рівень заражень в останній раз спостерігався в середині квітня, коли країна перебувала в середині одного з найсуворіших карантинів в Європі.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд буде безжальним, коли справа дійде до введення нових обмежень на в'їзд через небезпеку ввезення нових випадків вірусу.

Для британських відпочивальників Франція - друга за відвідуваністю країна після Іспанії.
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